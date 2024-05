Ministra da Defesa espanhola diz que guerra em Gaza é "verdadeiro genocídio"

MADRI (Reuters) - A ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles, disse que o conflito em Gaza é um “verdadeiro genocídio”, à medida que as relações entre Israel e Espanha pioram depois de Madri reconhecer um Estado palestino. A declaração da ministra foi feita neste sábado.

A Reuters não conseguiu contatar as autoridades israelenses para comentar o assunto no sábado.

Israel rejeitou veementemente as acusações feitas contra o país pela África do Sul no Tribunal Internacional de Justiça de que está cometendo um genocídio contra os palestinos.