Coreia do Norte condena pedido de desnuclearização em cúpula de vizinhos em Seul

A China irritou a Coreia do Norte quando assinou as resoluções do Conselho de Segurança da ONU sancionando o programa de armas nucleares e mísseis de Pyongyang de 2006 a 2017, mas, nos últimos anos, Pequim se uniu à Rússia para bloquear novas sanções e pedir que as medidas existentes fossem atenuadas.

A Coreia do Norte lançou seu primeiro satélite espião militar em órbita em novembro, depois que duas tentativas anteriores falharam em 2023.