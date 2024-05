Israel investiga mortes de palestinos capturados durante guerra em Gaza

"Até o momento, foram abertos 70 inquéritos policiais militares sobre incidentes que levantaram suspeitas de crimes", disse o major-general Yifat Tomer Yerushalmi, advogado-geral militar, em uma conferência organizada pela associação de advogados de Israel.

"Essas investigações também abordam as alegações levantadas sobre as condições de encarceramento no centro de detenção Sde Teiman e as mortes de detentos sob custódia das IDF (forças de defesa de Israel). Estamos tratando essas alegações com muita seriedade e estamos tomando medidas para investigá-las."