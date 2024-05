EUA expressam a Israel profunda preocupação com ataque em Rafah

Por Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos entraram em contato com o governo de Israel para expressar sua profunda preocupação em relação a um ataque aéreo em Rafah, assim que souberam do incidente, disse o Departamento de Estado nesta terça-feira, acrescentando que Washington acompanhará de perto os resultados da investigação de Israel.

O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse aos repórteres que as operações militares que Israel conduziu até agora em Rafah não foram tão grandes como as que realizou no centro ou norte de Gaza. O governo Biden alertou repetidamente Israel contra o lançamento de uma ofensiva militar em grande escala em Rafah.