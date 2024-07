Bebê nasce em Gaza após ataque aéreo matar mãe grávida

Contra todas as probabilidades, os cirurgiões do hospital Al Awda em Nuseirat - para onde Ola foi levada pela primeira vez após o ataque - conseguiram dar à luz o recém-nascido, Malek Yassin. Ele foi então transferido para o Hospital Al Aqsa em Deir al-Balah, onde uma tia tocou o rosto do bebê enquanto ele estava deitado em uma incubadora.

"Graças a Deus, a vida desse bebê foi salva e ele agora está vivo e bem", disse o médico Khalil Al-Dakran no hospital, onde muitas instalações médicas foram destruídas em mais de nove meses de guerra.

Al-Kurd olha para as fotos de seus três filhos mortos na guerra de Gaza. Ele disse que o bebê Yassin é loiro como seu falecido tio Omar. "Eu vou visitá-lo todos os dias. Ele é uma parte de mim", afirmou ele.

Os bebês que sobrevivem aos frequentes bombardeios israelenses não têm alívio, à medida que o conflito inflige mais destruição na Faixa de Gaza, que é densamente povoada e com muitas construções.

"Na verdade, estamos enfrentando grandes dificuldades no departamento do berçário", disse Al-Dakran, devido à falta de medicamentos e suprimentos suficientes e ao temor de que o gerador do hospital possa parar a qualquer momento por falta de combustível.

Hospitais em toda a empobrecida Gaza foram demolidos ou seriamente danificados durante a guerra, que começou quando combatentes liderados pelo Hamas atacaram Israel, matando 1.200 pessoas e fazendo mais de 250 reféns, de acordo com os registros israelenses.