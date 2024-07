Netanyahu é vago sobre Gaza no pós-guerra em discurso no Congresso dos EUA

Por Patricia Zengerle e Matt Spetalnick

WASHINGTON (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, foi vago para descrever uma Gaza "desradicalizada" no pós-guerra, no seu discurso no Congresso dos Estados Unidos nesta quarta-feira e insinuou uma possível aliança futura entre Israel e os aliados árabes dos EUA.

Ainda que diversos parlamentares democratas tenham boicotado a sua fala e milhares de manifestantes pró-palestinos estivessem protestando na região, Netanyahu minimizou as críticas à campanha militar israelense que tem devastado o enclave palestino e já matou mais de 39 mil residentes, de acordo com autoridades de saúde de Gaza.