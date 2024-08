Empresário Mike Lynch está entre desaparecidos de naufrágio de iate que matou ao memos uma pessoa na Sicília

Por Rosaura Bonfardino e Igor Petyx

PALERMO, SICÍLIA (Reuters) - Um homem morreu e seis pessoas estão desaparecidas, incluindo o empresário britânico de tecnologia Mike Lynch, após um iate de luxo ser atingido por uma tempestade inesperadamente violenta e afundar na costa da capital siciliana, Palermo, na madrugada desta segunda-feira.

O veleiro de 56 metros de comprimento foi identificado como o Bayesian, registrado no Reino Unido, e afundou com 22 pessoas a bordo pouco antes do nascer do sol, segundo um comunicado da guarda costeira italiana.