Estrelas de Hollywood darão toque especial à convenção dos democratas

Kaling, conhecida pela série de comédia "The Office", foi um dos quatro anfitriões escolhidos para apresentar os eventos do horário nobre no palco da convenção, ao lado das estrelas da série "Scandal", Kerry Washington e Tony Goldwyn, e da comentarista do programa "The View", Ana Navarro. A cada noite um deles será o anfitrião, fazendo as apresentações e comentários periódicos, bem parecido com um apresentador da cerimônia do Oscar.

Outras celebridades serão a atração principal de festas e shows noturnos e, no caso de Louis-Dreyfus, a estrela da série "Veep" moderará uma discussão sobre políticas públicas com governadoras.

O entusiasmo marca uma grande reviravolta em relação a meados de julho, quando George Clooney e outras estrelas frustradas pediram publicamente que o presidente Joe Biden saísse da disputa. Alguns ameaçaram suspender as contribuições de campanha para o partido.

Os ânimos mudaram quando Biden abandonou sua candidatura à reeleição e o apoio cresceu em torno da vice-presidente Kamala, que, nascida na Califórnia, não é estranha a Hollywood, após servir ao Estado como procuradora-geral e senadora dos EUA.

Agora, atores e músicos estão pedindo para aparecer na convenção ou em outros eventos de Kamala, segundo consultores políticos.

"Eles estão orgânica e autenticamente empolgados com essa chapa, não apenas como celebridades, mas como pessoas, como pais, como criadores", disse Donna Bojarsky, estrategista democrata que já trabalhou com celebridades.