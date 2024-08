Hamas e Jihad Islâmica reivindicam responsabilidade por explosão de bomba em Tel Aviv

JERUSALÉM (Reuters) - Os braços armados do Hamas e da Jihad Islâmica reivindicaram a responsabilidade na segunda-feira pela explosão de uma bomba perto de uma sinagoga em Tel Aviv, que a polícia israelense e a agência de inteligência Shin Bet descreveram como um ataque terrorista.

Um homem que carregava a bomba foi morto e um transeunte ficou ferido no incidente ocorrido no final do domingo, de acordo com a polícia no local.

Em nota, as Brigadas acrescentaram que suas "operações de martírio" dentro de Israel voltariam à tona enquanto a "política de massacres e assassinatos da ocupação continuar" - uma alusão à ofensiva de Israel em Gaza e ao assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em 31 de julho, em Teerã.