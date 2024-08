Lituânia começa construção de base para tropas alemãs perto da fronteira com a Rússia

Por Andrius Sytas

RUDNINKAI, Lituânia (Reuters) - A Lituânia iniciou nesta segunda-feira a construção de uma base militar que, quando for concluída até o fim de 2027, acomodará até 4.000 soldados alemães prontos para o combate, o primeiro destacamento permanente das Forças Armadas alemãs no exterior desde a Segunda Guerra Mundial.

A Alemanha se comprometeu a enviar tropas para o país membro da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da União Europeia, que faz fronteira com a Rússia, no ano passado. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, comparou a decisão ao destacamento de forças aliadas na Alemanha Ocidental durante a Guerra Fria para defender a Europa Ocidental no caso de um ataque soviético.