CORREÇÃO-Contestação do Novo à suspensão do X pode acirrar disputa

"Trata-se de liberdade de expressão -- queremos que o X volte ao normal no Brasil", disse à Reuters Jonathan Mariano, procurador federal e candidato do Partido Novo a uma cadeira de vereador no Rio de Janeiro.

Na semana passada, Moraes ordenou o bloqueio do X em seu sexto maior mercado, depois que a plataforma, antigo Twitter, não cumpriu ordens de bloquear algumas contas acusadas de espalhar "notícias falsas" e mensagens de ódio que o juiz disse serem uma ameaça à democracia. Ele também congelou os ativos da empresa de banda larga via satélite Starlink, de Musk, para possível uso no pagamento de multas impostas ao X.

Musk, que chamou Moraes de "ditador", o acusou de "fechar a fonte número 1 da verdade no Brasil". O X fechou seus escritórios no país devido ao que chamou de "censura" do ministro do STF.

O Novo entrou nesta semana com pedido de liminar para impedir a suspensão do X, dizendo ser inconstitucional. O partido também questionou o congelamento dos bens da Starlink, argumentando que as duas empresas são entidades separadas.

Moraes se recusou a comentar na quarta-feira sobre as contestações do partido. Musk, seu advogado e a Starlink não responderam a repetidos pedidos de comentários nesta semana.

DECISÃO RÁPIDA