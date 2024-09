Relatório preliminar mostrará histórico de avião da Voepass que caiu em agosto

O relatório final da investigação sobre as causas da tragédia pode ser divulgado um ano após a queda do avião, que saiu do Paraná e tinha Guarulhos (SP) como destino.

Especialistas citaram formação de gelo sobre as asas da aeronave como um fator que pode ter contribuído para a queda do avião. Alertas de gelo foram emitidos naquele dia na região entre Paraná e São Paulo. Uma inspeção no equipamento de degelo da aeronave, realizada em 8 de agosto e à qual a Reuters teve acesso, não mostrou problemas no dispositivo.

O Aviation Herald, um meio de comunicação especializado em segurança aérea, informou que o avião turboélice tinha voltado a voar um mês antes do acidente após sofrer danos na cauda — um evento denominado “tail strike” — em março.

O ATR-72 tem um histórico de casos nos quais os pilotos perderam o controle da aeronave por causa da formação de gelo, incluindo um avião que entrou em “estol” (perda de sustentação), em 2016, na Noruega. Nesse caso, o piloto conseguiu retomar o controle do avião. Em 2010, gelo e erro dos pilotos causaram a queda do voo 883 da Aero Caribbean, resultando na morte de 68 pessoas em Cuba.

O gravador de dados do voo pode indicar se o sistema de degelo do avião estava ligado, afirmou Greg Feith, ex-investigador do órgão norte-americano National Transportation Safety Board que participou da investigação sobre a queda de um ATR-72 no Estado norte-americano de Indiana, em 1994.

O gravador também pode indicar a presença de alertas ligados à formação de gelo e à velocidade que pode provocar estol, disse Eder Luiz Oliveira, que ensina manutenção de aeronaves na Universidade Estadual Paulista (Unesp).