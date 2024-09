Em Cingapura, papa Francisco pede salário justo para trabalhadores imigrantes

A preocupação com os imigrantes tem sido um tema comum para Francisco. No início de sua viagem, ele pediu aos líderes de Papua Nova Guiné que trabalhem por salários justos, já que o país está se tornando um dos principais alvos de empresas internacionais por suas reservas de gás, ouro e outras.

O discurso de Francisco foi feito após reuniões privadas com o presidente Tharman Shanmugaratnam e o primeiro-ministro Lawrence Wong no prédio do Parlamento do país, onde o papa foi presenteado com uma planta de orquídea branca, um novo híbrido que foi batizado em sua homenagem.

Francisco elogiou os esforços de Cingapura para enfrentar a mudança climática, chamando-os de modelo para outros países.

O governo de Cingapura afirma que o aumento do nível do mar devido ao aquecimento global pode ter implicações importantes para o seu litoral de baixa altitude e planeja gastar 77 bilhões de dólares ao longo do século com a questão.

