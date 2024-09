Chefe do serviço postal dos EUA está "totalmente comprometido" com entrega pontual das cédulas eleitorais

DeJoy disse em uma carta divulgada nesta segunda-feira que faria uma ligação com as autoridades estaduais para tratar de preocupações específicas.

As autoridades disseram que, apesar das repetidas reuniões com a equipe eleitoral do Serviço Postal, "não vimos melhorias ou esforços conjuntos para remediar nossas preocupações".

DeJoy disse que o Escritório do Inspetor Geral do Serviço Postal está auditando suas fábricas e unidades de entrega e relatará quaisquer problemas de correspondência eleitoral que descobrir "e trataremos desses problemas rapidamente".

A partir de 1º de outubro, o Serviço Postal colocará monitores de cédulas e outros nas unidades de processamento, varejo e entrega "para reforçar e ampliar nossas políticas e procedimentos no local".

O serviço disse que, em média, está entregando as correspondências em 2,7 dias, mas continua "recomendando, como medida de bom senso, que os eleitores enviem suas cédulas completas antes do dia da eleição e pelo menos uma semana antes do prazo final de seu Estado".

O inspetor geral disse que 46% dos votos foram enviados pelo correio na eleição presidencial de novembro de 2020, em comparação com 21% na eleição de 2016.