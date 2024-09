Petrobras elevará foco em exploração e produção em novo plano de negócios, diz CFO

O executivo destacou ainda que a empresa buscará com maior foco a recomposição das reservas de petróleo e gás.

Ele lembrou que no atual planejamento há uma previsão de redução das reservas já a partir de 2030.

"É um desconforto para a atual diretoria a gente ter essa redução a partir de 2030. O foco é tentar ter recomposição de reservas o máximo possível sem deixar de ter o olhar na transição energética, mas um não pode ofuscar o outro", afirmou.

Melgarejo assumiu a cadeira de CFO da petroleira em meados do ano, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidir apontar Magda Chambriard como presidente da companhia, no lugar de Jean Paul Prates, em medida que visou reforçar a atuação da estatal na geração de empregos e no impulso da economia brasileira.

Chambriard vem reforçando a importância de a empresa buscar novas reservas e de avançar em sua exploração na Margem Equatorial brasileira, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, com áreas de grande potencial para descobertas, mas enormes desafios socioambientais.

Em seu atual plano estratégico, a Petrobras prevê investir 102 bilhões de dólares entre 2024 e 2028, o que representou uma alta de 31% em relação ao previsto no plano quinquenal anterior. No mesmo período, a petroleira elevou em 14% seus investimentos previstos para exploração e produção, a 73 bilhões de dólares.