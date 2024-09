Ex-proprietário da Harrods, Al Fayed estuprou e agrediu funcionárias durante décadas, segundo advogados

"Essas foram as ações de um indivíduo que tinha a intenção de abusar de seu poder", disse a Harrods em um comunicado. "Também reconhecemos que, durante esse período, falharam com as vítimas e, por isso, pedimos sinceras desculpas."

Al Fayed vendeu a Harrods para o veículo de investimento da família real do Catar em um negócio que, segundo informações, valeu cerca de 1,5 bilhão de libras (equivalente a 2,3 bilhões de dólares) em 2010.

A loja de departamentos disse que agora é uma "organização muito diferente".

Um porta-voz do hotel Ritz em Paris, do qual Al Fayed também era proprietário, disse que "condena veementemente qualquer forma de comportamento que não se alinhe com os valores do estabelecimento".