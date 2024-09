Hezbollah entregou pagers aos combatentes horas antes das explosões no Líbano

Em um ataque aparentemente coordenado, os dispositivos da marca Gold Apollo foram detonados na terça-feira (17) nos redutos do Hezbollah no sul do Líbano, nos subúrbios de Beirute e no leste do vale de Bekaa.

Na quarta-feira (18), centenas de walkie-talkies do Hezbollah explodiram. Os ataques consecutivos mataram 37 pessoas, incluindo pelo menos duas crianças, e feriram mais de 3.000 pessoas.

O Líbano e o Hezbollah afirmam que Israel está por trás dos ataques. A Unidade 8200 da inteligência militar secreta de Israel estava envolvida no planejamento, disse uma fonte de segurança ocidental à Reuters nesta semana. Israel, que desde então intensificou os ataques aéreos contra o Líbano, não negou nem confirmou envolvimento.

As baterias dos walkie-talkies foram revestidas com um composto altamente explosivo conhecido como PETN, disse outra fonte libanesa familiarizada com os componentes do dispositivo à Reuters na sexta-feira. Até três gramas de explosivos escondidos nos pagers não foram detectados durante meses pelo Hezbollah, informou a Reuters nesta semana.

Uma das fontes de segurança disse que era muito difícil detectar os explosivos "com qualquer dispositivo ou scanner". A fonte não especificou a que tipo de scanner o Hezbollah submeteu os pagers.

O Hezbollah examinou os pagers depois que eles foram entregues ao Líbano, a partir de 2022, inclusive viajando por aeroportos com eles para garantir que não acionariam alarmes, disseram duas fontes adicionais à Reuters. No total, a Reuters falou com seis fontes familiarizadas com os detalhes dos dispositivos explosivos para esta reportagem.