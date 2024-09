Prefeito de Nova York é acusado de receber suborno turco e esquema de fraude

Em um indiciamento de 57 páginas, os promotores apresentaram um suposto esquema que remonta a 2014 e que ajudou a sustentar a campanha de Adams para prefeito em 2021 e o presenteou com quartos gratuitos em hotéis opulentos e refeições em restaurantes de luxo.

Em troca, Adams pressionou as autoridades da cidade a permitir a abertura do novo consulado de 36 andares do país, apesar das preocupações com a segurança, segundo os promotores. O democrata enfrenta cinco acusações criminais, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica.

Adams, de 64 anos, negou ter cometido irregularidades e disse que lutaria contra as acusações no tribunal. Ele disse que não deixará o cargo.

"Continuarei a fazer meu trabalho como prefeito", disse ele em uma coletiva de imprensa, onde alguns espectadores pediram que ele renunciasse.

O Ministério das Relações Exteriores da Turquia, o gabinete do presidente e sua embaixada em Washington não fizeram comentários imediatos.

Mais cedo, agentes federais fizeram uma busca na residência do prefeito na Gracie Mansion, no Upper East Side de Manhattan, de acordo com uma testemunha da Reuters. Cerca de uma dúzia de pessoas em trajes de negócios foram vistas andando no terreno da mansão com pastas e sacolas.