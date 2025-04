Bolsonaro diz que Brasil está ao seu lado, mas 52% querem vê-lo na prisão

Bolsonaro bate no peito e diz que a maioria do Brasil está com ele. Se isso for verdade, estamos presenciando uma estranha e sádica forma de afeto em que um povo gosta tanto de uma liderança política que quer vê-la no xilindró.

Datafolha, divulgado nesta terça (8), aponta que 52% do país quer vê-lo preso por tentar um golpe de Estado de 2022 enquanto 42% dizem que ele não deveria ir para o xilindró. Margem de erro é de dois pontos. O número não é pequeno considerando que o crime ocorreu há mais de dois anos, o envolvido tem poder de mídia para vender uma realidade paralela e há uma tendência de uma parte da população pelo deixa-disso.

É inegável que Jair é um líder de massas, mas o bolo que consegue juntar é cada vez menor. A manifestação pela anistia juntou 185 mil almas em fevereiro de 2024, segundo o Monitor do Debate Político do Cebrap/USP, e 45 mil agora. Mesmo assim, as imagens do ato por perdão ao golpe no domingo estão sendo usadas nas redes bolsonaristas para tentar provar que o povo está ao seu lado.