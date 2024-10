FBI vai pagar US$22,6 mi para encerrar processo com alegação de discriminação de gênero na formação de agentes

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos concordou em pagar 22,6 milhões de dólares para encerrar um processo coletivo de 34 mulheres que alegaram que foram demitidas injustamente da academia de treinamento de agentes do FBI por conta do seu gênero, de acordo com um documento judicial apresentado nesta segunda-feira.

O acordo, que deve ser aprovado por um juiz federal em Washington, encerraria uma ação coletiva de 2019 alegando que o FBI, que faz parte do Departamento de Justiça, tinha uma prática generalizada de forçar a saída de estagiárias.

As demandantes afirmam que foram consideradas inadequadas para se formar na academia de treinamento mesmo tendo desempenhado tão bem quanto, ou melhor que, muitos estagiários homens nos testes acadêmicos, de aptidão física e de armas de fogo.