Invasão terrestre de Israel no Líbano começa com ataques "limitados" ao Hezbollah

Moradores locais da cidade libanesa de Aita al-Shaab, na fronteira, relataram bombardeios pesados e o som de helicópteros e drones sobrevoando o local.

Na segunda-feira, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse a chefes de conselhos locais no norte de Israel que a próxima fase da guerra ao longo da fronteira sul do Líbano começaria em breve e apoiaria o objetivo de trazer para casa os israelenses que fugiram dos foguetes do Hezbollah durante quase um ano de guerra na fronteira.

Ele também disse aos soldados: "Usaremos todos os meios que forem necessários – suas forças, outras forças do ar, do mar e em terra. Boa sorte".

Tropas libanesas se retiraram de posições ao longo da fronteira sul do Líbano com Israel para cerca de cinco quilômetros ao norte da fronteira, segundo uma fonte de segurança libanesa. Um porta-voz do Exército libanês não confirmou nem negou o movimento.

Historicamente, o exército libanês tem se mantido à margem dos principais conflitos com Israel e, no último ano de hostilidades, não disparou contra as forças israelenses.

O chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah -- o líder mais poderoso do "Eixo de Resistência" de Teerã contra os interesses de Israel e dos EUA no Oriente Médio -- foi morto por Israel na sexta-feira, desferindo um dos golpes mais duros em décadas tanto para o Hezbollah quanto para seu apoiador, o Irã.