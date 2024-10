Biden e Kamala visitam regiões afetadas por furacão Helene a partir desta 4ª

Por Stephanie Kelly

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente, Kamala Harris, viajarão nesta quarta-feira para Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia a fim de avaliar a devastação causada pelo furacão Helene no sudeste do país, que já matou pelo menos 140 pessoas.

Enquanto Biden visita a Carolina do Norte e do Sul, Kamala viajará para Geórgia e Carolina do Norte nos próximos dias. As viagens ocorrem após o ex-presidente Donald Trump, que concorre contra Kamala na eleição presidencial deste ano, alegar falsamente que Biden não tem respondido à destruição causada pelo furacão.