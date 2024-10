Irã chama declaração do G7 sobre ataque iraniano contra Israel de "tendenciosa"

Em uma declaração na quarta-feira, os líderes do G7 condenaram o ataque de Teerã. Eles expressaram "forte preocupação" com a crise no Oriente Médio, mas disseram que uma solução diplomática ainda era viável e que um conflito em toda a região não era do interesse de ninguém.

"O porta-voz (do Ministério das Relações Exteriores) apontou a responsabilidade definitiva dos países do G7, especialmente dos Estados Unidos, no aumento da insegurança e da instabilidade na Ásia Ocidental devido ao seu armamento e apoio financeiro e político à parte agressora (Israel)", disse o comunicado emitido pelo ministério.