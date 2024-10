Gangue haitiana mata ao menos 70 pessoas, incluindo 3 bebês, diz ONU

Pelo menos outras 16 pessoas ficaram gravemente feridas no ataque ocorrido na madrugada de quinta-feira, incluindo dois membros de gangues atingidos durante uma troca de tiros com a polícia haitiana, de acordo com a ONU. Os membros das gangues teriam incendiado pelo menos 45 casas e 34 veículos, forçando os moradores a fugir de suas casas.

"Esse crime odioso contra mulheres, homens e crianças indefesos não é apenas um ataque contra as vítimas, mas contra toda a nação haitiana", disse o primeiro-ministro Garry Conille no X.

"As forças de segurança, apoiadas por nossos parceiros internacionais, estão reforçando sua intervenção."

Em uma mensagem de áudio compartilhada nas redes sociais na quinta-feira, o líder do Gran Grif, Luckson Elan, que foi sancionado pela ONU no mês passado, culpou o Estado e as vítimas pelos ataques, acusando os moradores de permanecerem passivos enquanto seus soldados eram mortos pela polícia ou por grupos de vigilantes.

"A culpa é dos moradores de Pont-Sondé. O que aconteceu em Pont-Sondé é culpa do Estado", disse ele.

A mídia local informou na quinta-feira que milhares de moradores de Pont-Sondé estavam se dirigindo para a cidade costeira de Saint-Marc.