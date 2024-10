Trump retorna ao local de tentativa de assassinato na Pensilvânia

Trump escapou por pouco de ser baleado na cabeça em Butler por uma bala que passou zunindo e deixou sua orelha direita sangrando, um erro por pouco que expôs sérias lacunas na segurança do ex-presidente e levou a medidas de proteção reforçadas para seus comícios seguintes ao ar livre.

À tarde, milhares de pessoas vestindo trajes com referências a Trump haviam lotado o local do evento em um parque de diversões local. Alguns entoavam o slogan "fight, fight, fight" (lutar, lutar, lutar) que Trump usou para incentivar seus seguidores momentos depois de ser baleado.

Trailers foram alinhados ao redor do local como medida de proteção, bloqueando a visão, por exemplo, do prédio de onde o atirador abriu fogo.

A multidão aplaudiu quando três paraquedistas com bandeiras dos EUA desceram e aterrissaram perto do prédio.

O dia 13 de julho foi o primeiro de dois atentados contra a vida de Trump. Em 15 de setembro, um homem armado se escondeu sem ser detectado por quase 12 horas no campo de golfe de Trump em West Palm Beach, na Flórida, com planos de matá-lo, segundo promotores, mas foi impedido por um agente do Serviço Secreto dos EUA que patrulhava o campo.