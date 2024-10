"Deus salve o czar!": Putin é saudado na Rússia em seu 72º aniversário

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - O presidente Vladimir Putin foi aclamado como um "czar" em seu 72º aniversário, nesta segunda-feira, por alguns partidários que disseram que o ex-espião da KGB havia levantado a Rússia de seus joelhos e que conseguiria a vitória contra o Ocidente na guerra da Ucrânia.

Putin, que assumiu o cargo mais alto do Kremlin apenas oito anos após a queda da União Soviética em 1991, é o líder do Kremlin há mais tempo no poder desde Josef Stalin, que morreu em sua dacha nos arredores de Moscou em 1953, aos 74 anos.