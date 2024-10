Governo tenta retomar nesta semana agenda no Congresso, diz Padilha

A reunião de coordenação desta manhã entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os líderes do governo no Congresso e o os ministros palacianos, serviu também para uma avaliação do resultado das eleições municipais. Apesar do PT ter tido um crescimento razoável de 2020 para este ano, o partido do presidente ficou abaixo do PL, de Jair Bolsonaro, e mesmo abaixo de outro partido de esquerda, como o PSB.

Padilha, no entanto, trouxe para o governo o resultado de diversos partidos do centrão, que tiveram resultados significativos, e fazem parte da base do governo.

"O conjunto de partidos que apoiam o governo, que inclusive tem ministros, teve um aumento expressivo. Um crescimento significativo não só do PT, que estava em um patamar baixo em 2020, e um crescimento importante do conjunto de partidos que apoia o presidente Lula, do centro, da centro-direita", defendeu Padilha.

O ministro defendeu, ainda, que lideranças importantes da base, como Eduardo Paes (PSD), no Rio de Janeiro, e João Campos (PSB), em Recife venceram nomes fortes do bolsonarismo. No segundo turno, disse Padilha, Lula vai apoiar diversos nomes que não são do PT, mas são de partidos fortes da base, como Fuad Norman (PSD), que disputa o segundo turno em Belo Horizonte com Bruno Engler (PL), nome de Bolsonaro.

"Governo do presidente Lula lidera uma frente ampla que tem lideres que derrotaram ícones do bolsonarismo. Sabemos da força dessa extrema-direita no país, ninguém nega essa força, ninguém nega a capilaridade nacional dessa força. Agora, acreditamos que, no segundo turno, essas lideranças que compõem essa frente ampla do presidente Lula têm todas as condições de derrotar, inclusive, essas lideranças de extrema-direita. Esse é o embate que vai ter no segundo turno", disse Padilha.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)