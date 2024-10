Mísseis do Hezbollah atingem Israel no aniversário da guerra de Gaza

Por Steven Scheer e Maya Gebeily

JERUSALÉM/BEIRUTE (Reuters) - Foguetes do Hezbollah atingiram a terceira maior cidade de Israel, Haifa, na madrugada de segunda-feira, quando o país parecia pronto para expandir as incursões terrestres no sul do Líbano, no primeiro aniversário da guerra de Gaza, que espalhou o conflito pelo Oriente Médio.

O Hezbollah, apoiado pelo Irã e aliado do Hamas, o grupo militante palestino que luta contra Israel em Gaza, disse que teve como alvo uma base militar ao sul de Haifa com mísseis "Fadi 1" e lançou outro ataque em Tiberíades, a 65 km de distância.