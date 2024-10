Papa Francisco critica "incapacidade vergonhosa" do mundo de parar guerra em Gaza

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco criticou nesta segunda-feira o que chamou de "incapacidade vergonhosa" da comunidade internacional de acabar com a guerra no Oriente Médio, um ano após o devastador ataque do grupo palestino Hamas a Israel.

"Há um ano, o estopim do ódio foi aceso; ele não cuspiu, mas explodiu em uma espiral de violência", disse ele em uma carta aberta aos católicos da região.