Republicanos perdem tentativa de impedir eleitores da Pensilvânia de corrigir cédulas pelo correio

A Pensilvânia é um dos sete principais campos de batalha que podem influenciar o resultado do Colégio Eleitoral, que determina o vencedor das eleições presidenciais dos EUA. O candidato que vencer na Pensilvânia receberá 19 votos eleitorais dos 270 necessários para a vitória.

O caso é um dos mais de 120 processos relacionados à votação em que o RNC está envolvido em 26 estados. Os republicanos dizem que tentam restaurar a confiança nas eleições, garantindo que as pessoas não votem ilegalmente, mas alguns especialistas jurídicos e grupos de direitos de voto argumentam que o ataque legal visa criar uma base para reverter possíveis derrotas e suprimir votos democratas.

A ofensiva republicana rendeu algumas vitórias. Em outra decisão no sábado, a Suprema Corte da Pensilvânia se recusou a analisar um caso movido por grupos de direitos de voto contra uma exigência do Estado segundo a qual as cédulas de votação por correio precisam conter a data correta para serem contadas. O tribunal também disse que esse caso foi apresentado muito próximo à eleição.

"Esta é uma grande vitória para a integridade eleitoral e os eleitores da Pensilvânia podem enviar suas cédulas pelo correio com confiança", disse o presidente do RNC, Michael Whatley, em um comunicado, referindo-se à decisão sobre as datas das cédulas.

O envio de cédulas pelos correios aumentou desde a pandemia de Covid-19. Trump, que falsamente alega que sua derrota para o presidente Joe Biden na eleição de 2020 ocorreu por fraude eleitoral, criticou as cédulas enviadas pelo correio como sendo pouco confiáveis, sem apresentar evidências.

Ao pedir ao tribunal em 18 de setembro para bloquear os conselhos eleitorais dos condados de adaptar os procedimentos de "notificação e correção", o RNC argumentou que o Legislativo do Estado não havia concedido aos conselhos locais a autoridade para adotá-los.