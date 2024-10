Ucrânia avisa Eslováquia que não vai estender acordo com Rússia para transporte de gás

“O objetivo estratégico da Ucrânia é privar o Kremlin dos lucros da venda de hidrocarbonetos que o agressor usa para financiar a guerra”, acrescentou.

A Eslováquia, um membro da Otan e da UE que tem fronteira com a Ucrânia, é contra à adesão de Kiev à Otan, mas tem um forte interesse em manter o transporte de petróleo e gás da Rússia para a Europa através da Ucrânia.

A empresa estatal de gás eslovaca SPP disse este mês que continuava as negociações para garantir uma extensão do transporte de gás através da Ucrânia após o contrato de Kiev com a russa Gazprom acabar no final do ano.

Shmyhal disse que Kiev entende a “dependência aguda” de alguns países, incluindo a Eslováquia, do gás russo, mas conta com a diversificação gradual do fornecimento.

O primeiro-ministro ucraniano também disse que os dois países concordaram com a criação de um centro energético da Europa Oriental, que visa utilizar grandes instalações de armazenamento de gás ucranianas.

Fico tem sido um grande crítico da ajuda militar ocidental à Ucrânia, junto com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, e fez grande alarde ao travar ajuda militar à Ucrânia, ao mesmo tempo em que permitiu que os suprimentos comerciais continuem.