Galípolo é aprovado em comissão do Senado para presidência do BC

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) -A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira, por unanimidade, a indicação do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, para a presidência do BC a partir de 2025, após uma sabatina tranquila com quase quatro horas de duração.

Ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda e indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para substituir Roberto Campos Neto no comando do Banco Central, Galípolo foi aprovado com 26 votos favoráveis no colegiado.