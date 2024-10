Kamala propõe novos fundos para cuidado domiciliar de idosos, visando "geração sanduíche"

Muitas políticas ecoam as propostas da "economia do cuidado" do presidente norte-americano, Joe Biden, cortadas de grandes projetos de lei de gastos aprovados no Congresso.

Mais de um quarto dos norte-americanos com 50 anos ou mais está cuidando de pelo menos um membro da família ou amigo que tem uma deficiência ou problema de saúde, de acordo com uma pesquisa de agosto da Universidade de Michigan. Mais de três quartos das mulheres com 50 anos ou mais acham que as pessoas que cuidam de entes queridos idosos estão sofrendo com a economia atual, de acordo com uma pesquisa de setembro da Associação Americana de Pessoas Aposentadas.

Kamala já disse que ofereceria um crédito tributário para crianças de 6 mil dólares como parte de sua plataforma econômica geral, que busca ajudar financeiramente os norte-americanos que são encarregados do trabalho não remunerado de cuidar de seus entes queridos.

A vantagem de Kamala sobre Trump diminuiu para 46% a 43%, de acordo com pesquisa Reuters/Ipsos concluída na segunda-feira.