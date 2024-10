Ataque com faca em Israel deixa 6 feridos, diz polícia

Das seis pessoas levadas às pressas para o hospital, pelo menos duas estavam em estado grave, de acordo com as autoridades médicas.

Israel está em alerta máximo de segurança desde que o ataque do Hamas, há um ano, desencadeou a guerra em Gaza, enquanto o conflito com o Hezbollah no Líbano continua a se intensificar.

(Reportagem de Miro Maman e Ari Rabinovitch)