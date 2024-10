Furacão "catastrófico", Milton se dirige à costa do Golfo da Flórida

Por Julio-Cesar Chavez e Evan Garcia

TAMPA, Estados Unidos (Reuters) - O furacão Milton se aproximou da costa do Golfo da Flórida nesta quarta-feira, deixando os moradores com um último dia para se retirar ou se abrigar antes de quando se prevê que a tempestade "catastrófica" de categoria 5 atinja a região, provocando uma onda de tempestade com risco de morte.

Com mais de 1 milhão de pessoas nas áreas costeiras sob ordens de retirada, quem fugiu para áreas mais altas acabou entupindo as rodovias na última terça-feira e os postos de gasolina ficaram sem combustível, em uma região que ainda se recupera dos impactos devastadores do furacão Helene há menos de duas semanas.