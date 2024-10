EUA ainda acreditam que Irã não decidiu construir arma nuclear, dizem autoridades

Por Phil Stewart e Jonathan Landay

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos ainda acreditam que o Irã não decidiu construir uma arma nuclear, apesar dos recentes reveses estratégicos de Teerã, incluindo a morte de líderes do Hezbollah por Israel e duas tentativas sem sucesso de atacar Israel, disseram duas autoridades norte-americanas à Reuters.

Os comentários de um representante sênior do governo Biden e de um porta-voz do Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional (ODNI) somaram-se às falas públicas feitas nesta semana pelo diretor da CIA, William Burns, que disse que os Estados Unidos não tinham visto nenhuma evidência de que o líder do Irã tivesse revertido sua decisão de 2003 de suspender o programa de armamento.