Milhões de pessoas na Flórida continuam sem energia após furacão Milton

Embora o Milton não tenha gerado a catastrófica onda de água do mar que se temia na Flórida - um dos Estados do sudeste dos EUA atingido pelo furacão Helene há cerca de duas semanas - a operação de limpeza pode levar semanas ou meses para ser concluída.

"Isso abre seus olhos para o que a Mãe Natureza pode fazer", disse Chase Pierce, um aprendiz de eletricista de 25 anos que, com sua namorada, viu transformadores explodirem, faíscas voarem e uma linha de energia cair em seu quintal em São Petersburgo.

Milton, o quinto furacão mais intenso já registrado no Atlântico, pode custar às seguradoras entre 30 bilhões de dólares e 60 bilhões de dólares, disse o analista da Morningstar DBRS Marcos Alvarez nesta sexta-feira. Mas esse valor é muito inferior aos 100 bilhões de dólares estimados pela empresa no início desta semana, antes da chegada da tempestade na noite de quarta-feira.

A Casa Branca prometeu apoio do governo, com a extensão total dos danos ainda sendo avaliada.

Mas o republicano Donald Trump, que está atrás da vice-presidente democrata Kamala Harris antes da eleição presidencial de 5 de novembro, de acordo com pesquisas recentes da Reuters/Ipsos, atacou Kamala e o presidente norte-americano, Joe Biden, pela maneira como eles lidaram com os esforços de recuperação da tempestade.

"O governo federal ... não fez o que deveria estar fazendo, em especial no que diz respeito à Carolina do Norte", disse, na última quinta-feira. A Carolina do Norte foi duramente atingida pelo Helene, e Trump enfrenta uma batalha acirrada contra Kamala naquele local.