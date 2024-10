Obama mira eleitorado masculino em comício para Kamala na Pensilvânia

No comício, Obama disse que Trump só se importa com seu próprio ego e dinheiro. Ele enfatizou que Kamala foi criada na classe média e acredita nos valores norte-americanos, o que ele contrastou com as mentiras do ex-presidente republicano e as tentativas deliberadas de enganar, inclusive recentemente sobre a resposta do governo aos furacões.

Ele destacou os "planos concretos" de Kamala sobre moradia e impostos.

"Kamala está tão preparada para o trabalho quanto qualquer outro candidato a presidente jamais esteve", disse ele. "Com Kamala, você tem planos reais. Trump - conceitos de um plano."