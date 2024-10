Ataques israelenses matam 19 pessoas em Gaza, dizem médicos

O exército israelense publicou novas ordens de evacuação no sábado para dois bairros no extremo norte da Cidade de Gaza, que também fica no norte do enclave, dizendo que a área era uma "zona de combate perigosa".

Em uma declaração, o Ministério do Interior de Gaza, comandado pelo Hamas, pediu aos moradores que não se mudassem para as áreas ao norte do enclave e também que evitassem ir para o sul "onde a ocupação está conduzindo bombardeios contínuos e matando todos os dias nas áreas que alega serem seguras".

Não houve nenhum comentário israelense novo sobre as mortes, mas o exército disse nos últimos dias que as forças que operam em Jabalia e áreas próximas mataram dezenas de militantes, localizaram armas e desmantelaram a infraestrutura militar.