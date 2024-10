Israel ordena evacuação de mais cidades do sul do Líbano em meio a aumento de deslocados

O exército israelense declarou que as evacuações eram necessárias para a segurança dos moradores devido ao aumento das atividades do Hezbollah, alegando que o grupo está usando locais para esconder armas e lançar ataques a Israel.

O Hezbollah nega esconder armas entre civis.

Outro membro da missão de paz da ONU no Líbano, a UNIFIL, foi atingido por tiros na sexta-feira, disse em um comunicado no sábado, acrescentando que o homem agora estava estável após passar por uma cirurgia para remover a bala.

O comunicado também disse que sua posição na cidade de Ramyah, no sul do Líbano, sofreu danos significativos devido a explosões de bombardeios próximos, mas não especificou quem foi o responsável por cada ataque.

Dois soldados da paz da ONU foram feridos por um ataque israelense perto de sua torre de vigia no sul do Líbano na sexta-feira, atraindo condenações do órgão global e de várias nações.

O conflito entre Israel e o Hezbollah, que eclodiu há um ano quando o grupo apoiado pelo Irã começou a lançar foguetes no norte de Israel em apoio ao Hamas no início da guerra de Gaza, aumentou no mês passado.