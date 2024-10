Polônia suspenderá temporariamente o direito de asilo após tensões na fronteira com Belarus

Tusk disse que o direito de asilo está sendo usado pelo presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, pelo presidente russo Vladimir Putin e por traficantes de pessoas de uma forma que vai contra a essência do direito de asilo.

A migração tem sido uma prioridade na Polônia desde 2021, quando um grande número de pessoas, principalmente do Oriente Médio e da África, começaram a tentar cruzar ilegalmente a fronteira com Belarus no que Varsóvia e a União Europeia disseram ser uma crise orquestrada por Minsk e sua aliada Rússia.

Rússia e Belarus negaram responsabilidade.

(Por Alan Charlish)