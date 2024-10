Colombo era um judeu sefardita da Europa Ocidental, aponta estudo

Para resolver o mistério, pesquisadores conduziram uma investigação de 22 anos, liderada pelo especialista forense Miguel Lorente, testando pequenas amostras de restos mortais enterrados na Catedral de Sevilha, há muito definido pelas autoridades como o último local de descanso de Colombo, embora tenham havido alegações contrárias.

Eles compararam essas amostras com as de parentes e descendentes conhecidos e os resultados foram divulgados no documentário intitulado "DNA de Colombo: A verdadeira origem", transmitido pela emissora nacional espanhola TVE no sábado.

Cerca de 300.000 judeus viviam na Espanha antes que os "Reis Católicos", os monarcas católicos Isabel e Fernando, ordenassem que judeus e muçulmanos se convertessem à fé católica ou deixassem o país. Muitos se estabeleceram ao redor do mundo. A palavra sefardita vem de Sefarad, ou Espanha em hebraico.

Após analisar 25 locais possíveis, Lorente disse que só era possível afirmar que Colombo nasceu na Europa Ocidental.

Na quinta-feira, Lorente disse que eles haviam confirmado teorias anteriores de que os restos mortais na Catedral de Sevilha pertenciam a Colombo.

A pesquisa sobre a nacionalidade de Colombo foi complicada por uma série de fatores, incluindo a grande quantidade de dados. Mas "o resultado é quase absolutamente confiável", disse Lorente.