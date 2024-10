Coreia do Norte explode estrada que a liga à Coreia do Sul e linhas de trem perto da fronteira

Por volta do meio-dia de terça-feira, algumas partes do norte das linhas rodoviárias e ferroviárias conectadas ao Sul foram destruídas, informou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS).

O Ministério da Unificação de Seul, que cuida dos assuntos transfronteiriços, condenou o incidente como uma clara violação dos acordos intercoreanos anteriores, chamando-o de "altamente anormal".

"É deplorável que a Coreia do Norte esteja repetidamente conduzindo esse comportamento regressivo", disse o porta-voz do ministério, Koo Byoung-sam, em uma coletiva.

As tensões aumentaram depois que o Norte acusou Seul de enviar drones sobre Pyongyang na semana passada. A Coreia do Norte disse que os drones espalharam um "grande número" de panfletos anti-Norte, e Kim Yo Jong, a poderosa irmã do líder Kim Jong Un, advertiu na terça-feira que Seul "pagaria um preço alto".

O governo da Coreia do Sul se recusou a dizer se os militares ou civis sul-coreanos haviam pilotado os supostos drones.

As duas Coreias também entraram em conflito por causa de balões de lixo lançados desde maio pela Coreia do Norte. Pyongyang disse que os lançamentos são uma resposta aos balões enviados por ativistas contra o regime no Sul.