Deslocamento em massa no Líbano ressuscita espectro de conflitos sectários

A população do Líbano é um mosaico de mais de uma dúzia de segmentos religiosos, com representação política dividida em linhas sectárias. As divisões religiosas alimentaram a ferocidade de uma brutal guerra civil entre 1975 e 1990, que deixou cerca de 150.000 pessoas mortas e se estendeu aos estados vizinhos.

A Reuters conversou com mais de uma dúzia de parlamentares, políticos, residentes e analistas segundo quem a ofensiva militar de Israel nas áreas de maioria xiita do Líbano, que deslocou mais de um milhão de pessoas para áreas sunitas e cristãs, trouxe à tona as tensões sectárias, representando uma ameaça à estabilidade do Líbano.

A antipatia é alimentada por repetidos ataques israelenses a prédios que abrigam famílias deslocadas, dando origem a preocupações de tornarem-se alvos ao hospedarem os que fugiram de suas casas, disseram as fontes.

"Agora, as barreiras estão sendo erguidas e os temores estão aumentando porque ninguém sabe para onde estamos indo", disse Okla, que lamentou a crescente hostilidade.

UM TECIDO FRÁGIL

Milícias libanesas ligadas a grupos religiosos travaram uma guerra civil de 15 anos. O conflito terminou com o desarmamento de todas elas, exceto o Hezbollah, que manteve suas armas para resistir à ocupação contínua de Israel no sul do país.