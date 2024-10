Kremlin diz que acordo de defesa mútua com Coreia do Norte é "inequívoco"

MOSCOU (Reuters) - A Rússia disse nesta terça-feira que um tratado assinado com a Coreia do Norte no início deste ano prevê "cooperação estratégica" em todas as áreas, mas se recusou a falar sobre como uma cláusula de defesa mútua no acordo poderia ser colocada em prática.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou o tratado com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, quando visitou Pyongyang em junho, e disse que ele incluía uma cláusula de assistência mútua, segundo a qual cada lado concordava em ajudar o outro a repelir agressões externas.

Perguntado se isso significava que a Rússia poderia ser levada a apoiar Pyongyang em um conflito na península coreana ou que a Coreia do Norte poderia ficar do lado da Rússia em um conflito com o Ocidente, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o texto do tratado era "bastante inequívoco" e não precisava de esclarecimentos.