Moraes determina extradição de brasileiros envolvidos no 8 de janeiro que estão na Argentina

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a extradição de brasileiros que estão na Argentina e se envolveram nos atos do 8 de janeiro de 2023, quando um grupo depredou as sedes dos Três Poderes em Brasília, segundo a assessoria da corte e duas fontes da Polícia Federal com conhecimento do caso.

A PF foi quem fez a solicitação ao STF, segundo as fontes. Pelo trâmite, Moraes encaminhou ao Ministério da Justiça e o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da pasta vai analisar se o caso está de acordo com os tratados internacionais.

Do Ministério da Justiça, o caso seguirá para o Ministério das Relações Exteriores, que fará o contato com autoridades argentinas.