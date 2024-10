Coreia do Norte chama Coreia do Sul de "Estado hostil" e indica mudança na Constituição

Por Jack Kim

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte classificou a Coreia do Sul como um "Estado hostil", informou a mídia estatal na quinta-feira, confirmando que a assembleia nacional alterou a Constituição de acordo com a promessa de seu líder de abandonar a unificação como meta nacional.

A agência de notícias norte-coreana KCNA informou que os militares explodiram trechos de estradas e ferrovias com a Coreia do Sul na terça-feira, como ação legítima contra um Estado hostil, conforme definido pela Constituição.