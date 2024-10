Liam Payne morreu por traumas sofridos em queda, dizem legistas

BUENOS AIRES, 17 OUT (ANSA) - Os médicos legistas que realizaram a autópsia do corpo do cantor Liam Payne, ex-integrante da boy band One Direction falecido na última quarta-feira (16), afirmaram que o artista morreu em função dos ferimentos sofridos após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina.

Citados pela imprensa local, os peritos forenses Santiago Maffia Bizzozero e Víctor Roberto Cohen apuraram que o britânico sofreu múltiplos traumas que causaram graves hemorragias internas e externas.

Os mistérios sobre a morte de Payne poderão ser solucionados nos próximos dias, quando o laudo completo da autópsia ser divulgado. Com o documento, será possível determinar se circulavam em seu corpo substâncias que poderiam ter causado ou influenciado a queda.