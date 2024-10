Chanceler italiano visitará Israel e Palestina na próxima semana

O anúncio da visita também é feito no momento em que as Forças de Defesa israelense (FDI) acreditam ter matado o líder do Hamas Yahya Sinwar, junto com outros dois integrantes do grupo, durante uma ofensiva na Faixa de Gaza.

"Parece que o líder militar do Hamas 'Sinwar' foi morto e acredito que, deste ponto de vista, Israel pode ter levado adiante a sua ação de autodefesa contra os terroristas do Hamas", afirmou ele.

Além disso, o chanceler italiano disse esperar que a morte do líder do Hamas possa levar a um cessar-fogo no enclave palestino. (ANSA).

