Candidato de esquerda à Presidência do Uruguai: nenhum plano para aumento de impostos, foco no crescimento

Ele disse que cortar empregos estatais e aumentar impostos não são a solução para lidar com o déficit. Em vez disso, seu governo procuraria impulsionar o crescimento por meio da inovação e da tecnologia, atraindo investimentos e qualificando trabalhadores, acrescentou.

O ex-professor de história também sinalizou que poderia frear a pressão do atual governo conservador por um acordo de livre comércio com a China, concentrando-se mais em acordos por meio do bloco comercial regional do Mercosul e do gigante vizinho Brasil.

"Devemos sempre trabalhar para estar dentro do limite do que o Mercosul nos permite, sem ir além dele", disse, referindo-se ao bloco que inclui Argentina, Brasil e outros países próximos. Ele disse que romper com o bloco seria "absurdo" e "irrealista".

Orsi acrescentou, entretanto, que a porta sempre estará aberta a investimentos da China, o maior parceiro comercial do Uruguai. "Não vamos esquecer que os chineses têm a proposta do Cinturão e Rota, que é muito útil para nós", disse, referindo-se à iniciativa da China de conectar a Ásia com a Europa e a África por meio de redes terrestres e marítimas.

O atual presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, alimentou tensões com outros membros do Mercosul com seus planos de acordos comerciais fora do bloco. Críticos do Mercosul dizem que ele impede o Uruguai de aumentar suas exportações de produtos como carne bovina e soja. Lacalle Pou continua popular, mas a Constituição do Uruguai não permite que líderes concorram à reeleição imediata.